Coca Cola, ecco cosa non abbinare mai: cinque cibi che ti fanno malissimo

La Coca Cola è una delle bevanda gassata più conosciute e consumate al mondo. Ha un sapore dolce e un colore caramellato.

Negli anni, alla Coca Cola, sono state mosse molte critiche. Le controversie riguardano soprattutto l’impatto salutistico, l’impatto ambientale e le pratiche commerciali. Queste accuse mosse nei confronti della bevanda possono essere riassunte come segue:

possibili effetti negativi sulla salute dei consumatori;

impoverimento ambientale;

possibile impegno monopolistico delle pratiche commerciali;

strategie di marketing poco corrette;

violazione dei diritti di proprietà individuale.

Tutti questi sospetti hanno, poi, favorito la nascita di gruppi di pressione verso la coca cola stessa, o anche di azioni di boicottaggio.

Caratteristiche nutrizionali della Coca Cola

La coca cola, essendo una bevanda, come ingrediente principale ha l’acqua, subito dopo l’acqua, il costituente più abbondante è lo zucchero, tutti gli altri nutrienti sono quasi del tutto assenti. Non apporta vitamine e minerali, non apporta fibre, ne tanto meno proteine.

Ha un potere calorico piuttosto elevato, dato l’elevato quantitativo si monosaccaridi e disaccaridi che contiene, per cui non si consiglia il suo consumo in dosi eccessive.

La coca è una bevanda che dovrebbe essere esclusa dalla dieta delle persone diabetiche, in sovrappeso e in caso di ipertrigliceridemia. Oggigiorno, sul mercato, è possibile trovare anche delle varianti più “light”, dove al posto del saccarosio sono utilizzati degli edulcoranti artificiali acalorici, che addolciscono la bevanda, ma senza troppe calorie, queste tipologie potrebbero essere consumate da tutti, anche in questo caso non è mai consigliato un abuso, resta pur sempre una bevanda gassata.

Inoltre, la coca cola, è una bevanda sconsigliata per i bambini, oltre per il quantitativo elevato di zuccheri presenti, anche per la presenza di caffeina, dal potere eccitante e stimolante.

Potrebbe determinare degli effetti negativi sui denti, corrodendo lo smalto, problematiche a livello intestinale, può provocare eruttazioni, il manifestarsi di gas intestinali, gastrite. favorisce il senso di sazietà data la presenza di anidride carbonica. In ultimo, è da ricordare che un eccesso di caffeina, può determinare tachicardia, iperstimolazione, diarrea, oltre a compromettere anche l’assorbimento di vitamine e sali minerali. Dunque meglio non esagerare.

Quali alimenti non devono essere consumati insieme alla Coca Cola?

Una cosa che non tutti sanno, è che, consumare alcuni alimenti in concomitanza alle bibite gassate, può far si che si abbiano degli effetti negativi sulla salute. Esistono delle combinazioni con alcuni ingredienti che sarebbero assolutamente da evitare.

Ecco cinque alimenti da non consumare con la coca cola

LATTE

Ovviamente non ci si riferisce al mescolare la coca cola con il latte, chi mai lo farebbe, ci si riferisce anche a ricette dolci o salate che contengono latte. Quando la coca cola e il latte arrivano allo stomaco, aumenta notevolmente l’acidità determinando mal di stomaco, reflusso gastrico e indigestione.

2. CAFFE’

Anche in questo caso, come nel precedente, non si intende il mescolarli tra loro, ma berli separatamente in uno stesso pasto. Entrambe le bibite contengono delle dosi elevate di caffeina, un eccesso potrebbe causare insonnia e incubi, aumento dell’acidità e di conseguenza mal di stomaco e indigestione.

3. PANETTONE

Si tratta di un dolce tipico natalizio ricco di zuccheri, se a questi aggiungiamo anche gli zuccheri contenuti nelle bevande gassate, il risultato, sarà un aumento eccessivo dei livelli di glucosio nel sangue.

4. ALIMENTI PICCANTI

Gli alimenti che contengono spezie piccanti, come il peperoncino, il cumino o il curry, tendono ad aumentare la temperatura corporea, determinano l’esigenza bere subito. Meglio non bere bibite gassate. La coca cola, come tutte le altri bibite gassate, con le alte temperature, si trasformano in acido solforico, non placheranno la sete, ma, determineranno solo acidità allo stomaco.

5. CARAMELLE ALLA MENTA

Le caramelle alla menta con la coca cola producono una sorta di “esplosione”, ciò è dovuto ad una reazione chimica prodotta a seguito dell’unione tra potere effervescente della caramella ed effervescenza della coca cola. Non si dovrebbe proprio provare a consumarle contemporaneamente, potrebbe addirittura determinare un dolore insopportabile, oltre che una reazione interna pericolosa.