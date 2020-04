Coronavirus UK – Boris Johnson ricoverato – Ecco la situazione in tempo reale – VIDEO

Boris Johnson ricoverato. E’ una notizia che ha fatto il balzo sul web pochi minuti fa e già tutti ne stanno parlando. Il primo ministro inglese è stato ricoverato e presenterebbe dei sintomi come febbre alta e tosse. Era arrivato all’undicesimo giorno di isolamento, ma adesso non dando segni di miglioramento è stato ricoverato “a scopo precauzionale”.

Boris Johnson, con molta probabilità, dovrà sottoporsi a dei controlli poiché continua ad avere sintomi da coronavirus. Già da qualche giorno, infatti, il premier ha la febbre alta.

Non sono dunque dei “sintomi lievi”, come li aveva evidenziati lui all’inizio. Ha preso una “mazzata in testa”, come dicono alcuni giornalisti inglesi. Secondo alcuni racconti infatti avrebbe continuato a tossire e sputacchiare durante alcune video conferenze con i colleghi. La fidanzata, invece, sembra si stia riprendendo. Lo ha fatto sapere su Twitter annunciando anche di essere al sesto mese di gravidanza.