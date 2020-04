Discorso Regina Elisabetta – Cosa ha detto – VIDEO 5 Aprile

Discorso Regina Elisabetta 5 Aprile 2020. Andrà in onda questa sera uno speciale proprio sulla Regina Elisabetta che nel Regno Unito si rivolgerà ai britannici ed a tutti i cittadini dei Paesi del Commonwealth.

Ha infatti registrato un video messaggio durante il quale parla dell’epidemia di coronavirus che si sta diffondendo in tutto il mondo. Non succede spesso che la regina Elisabetta parla in tv. In sessantotto anni, infatti, è accaduto solo altre tre volte.

Quella di stasera sarà infatti la quarta volta che la Regina si presenterà in televisione per parlare ai cittadini. Ha registrato il messaggio all’interno del castello di Windsor dove da alcune settimane deve stare a causa proprio dell’emergenza.

VIDEO – Regina Elisabetta in diretta TV – 5 Aprile 2020

Sarà inserito qui sotto il discorso integrale della Regina Elisabetta ed il video ufficiale del suo video messaggio in televisione.