Oroscopo Branko domani lunedì 6 aprile 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani lunedì 6 aprile 2020. Inizia la seconda settimana di aprile che ci accompagnerà fino a Pasqua. Come sarà questo inizio settimana per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Un lunedì dedicato al lavoro per il Leone, la Vergine e lo Scorpione, mentre la Bilancia potrà contare su intuizioni importanti. Di seguito, l’oroscopo di Branko per i 4 segni centrali dello zodiaco.

Oroscopo Branko per domani lunedì 6 aprile 2020: Leone

Sembra proprio che il periodo complicato degli ultimi mesi ve lo siate lasciato alle spalle. Il noto astrologo istriano prevede un lunedì produttivo, per chi vorrà dedicherlo agli affari. Approfittatene!

Oroscopo Branko per domani lunedì 6 aprile 2020: Vergine

Anche se in questi giorni il mondo esterno si è fermato, in realtà il vostro oroscopo vi invita a procedere con i vostri progetti. C’è pieno fermento e per qualcuno di voi il lunedì potrebbe portare perfino un colloquio di lavoro, tassativamente online o telefonico.

Oroscopo Branko per domani lunedì 6 aprile 2020: Bilancia

Questo periodo ci obbliga a restare a casa e a pensare. Con il mondo fuori casa, il caos quotidiano fermo, è più facile ascoltare il mondo interiore. L’oroscopo di Branko indica per voi un lunedì all’insegna di intuizioni utili per il futuro: restate con le antenne sollevate!

Oroscopo Branko per domani lunedì 6 aprile 2020: Scorpione

Per molti Scorpione il lavoro non si ferma mai, nemmeno in questo periodo, grazie allo smart working. Domani l’astrologo Branko garantisce che il vostro team di collaboratori sarà davvero prezioso!