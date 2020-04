Oroscopo Branko domani lunedì 6 aprile 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Eccoci insieme all’appuntamento con l’oroscopo di Branko per domani lunedì 6 aprile 2020. Come comincerà la nuova settimana di aprile per gli ultimi 4 segni zodiacali? Il Sagittario deve stare attento ai rivali, mentre i Pesci potranno contare sulla presenza preziosa di soci e collaboratori. Sogni ad occhi aperti per il Capricorno; l’Acquario, invece, è richiamato a terra da questioni bancarie. Ecco, di seguito, l’oroscopo di Branko liberamente tratto dal suo libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko per domani lunedì 6 aprile 2020: Sagittario

Le previsioni astrologiche di Branko vi esortano a stare molto attenti domani, perché potreste imbattervi in qualche collega rivale. Disponibili sul lavoro, sì, mantenendo però la guardia alta!

Oroscopo Branko per domani lunedì 6 aprile 2020: Capricorno

Il momento critico che stiamo passando ci vieta di fare viaggi e spostamenti , se non necessari. Nulla vi impedisce, però, se ora ne sentite il bisogno di sognare un po’ e progettare la vostra prossima meta, quando l’emergenza sarà finita.

Oroscopo Branko per domani lunedì 6 aprile 2020: Acquario

L’oroscopo indica un lunedì dedicato alle questioni bancarie ed economiche. Approfittate del favore dei pianeti per affrontare quelle situazioni che vi stanno a cuore ultimamente.

Oroscopo Branko per domani lunedì 6 aprile 2020: Pesci

Secondo l’oroscopo di Branko chi ha un’attività in proprio potrà contare, domani, sull’aiuto valido di soci e collaboratori per risolvere eventuali intoppi che si presentano.