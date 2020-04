Oroscopo Paolo Fox della settimana che va dal 6 al 12 aprile 2020: le previsioni per tutti i segni zodiacali

By

Torniamo, puntuali come ogni domenica, con l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 6 al 12 aprile 2020. Se siete curiosi di scoprire cosa accadrà nei prossimi giorni ai segni dello zodiaco, vi invitiamo a leggere, qui di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox.

Ariete

Venere vi aiuta a recuperare serenità nella vita relazionale. Il lavoro, invece, vi rende ancora un po’ agitati. Vi aspetta un buon weekend, favoriti da una Luna molto positiva. Occhio alle finanze.

Toro

Non sarà una settimana facilissima, perché avete dei problemi con il partner. Giovedì e venerdì saranno due giornate particolarmente agitate. Anche sul lavoro qualcosa non funziona come vorreste. Migliora il fine settimana.

Gemelli

Siete nelle grazie di Venere: nascerà in voi la voglia di cominciare nuove storie, anche se non siete liberi del tutto. Avete anche i favori di Saturno dalla vostra parte, che potrebbero portarvi nuove opportunità lavorative.

Cancro

Non sfogate il vostro nervosismo sul rapporto di coppia. Dovreste curare di più le vostre finanze, perché sono adesso motivo di ansia. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox sono in arrivo cambiamenti sul lavoro. Nel complesso, si profila una settimana intrigante.

Leone

Con una Luna così benevola sarebbe un peccato non approfittarne. Mettetevi in gioco e buttatevi in amore! Occhio a giovedì e venerdì che saranno giornate complicate sul lavoro! Le scarse entrate economiche vi obbligheranno a rinviare alcuni progetti.

Vergine

In questi giorni siete distanti con la testa dal partner e forse qualcuno di voi anche fisicamente. Non sarà una settimana da ricordare, perché la situazione lavorativa che state vivendo vi mette di malumore. Cercate di mantenere la calma in famiglia.

Bilancia

Qualche Bilancia non vive più serenamente la propria relazione sentimentale. Sul lavoro, invece, le cose vanno meglio rispetto ai mesi precedenti. Martedì e mercoledì saranno due giornate positive.

Scorpione

L’oroscopo di Paolo Fox vi anticipa un momento di chiarimenti importanti con il partner: è ora di prendere una decisione definitiva. In questi giorni siete molto affaticati, forse dovreste riconsiderare il carico lavorativo che vi portate sulle spalle.

Sagittario

Molti Sagittario vivono una crisi di coppia, causata dalla troppa routine. Fatevi coraggio e affrontate la questione, prima di lanciarvi in una nuova storia. Qualcuno di voi inizia a sentire la necessità di cambiare anche il lavoro.

Capricorno

Paolo Fox vi avverte: il lavoro assorbe troppe energie e vi distoglie dall’amore. Chi ha cominciato una relazione da poco, dovrebbe dedicare più tempo al partner. Curate le vostre finanze. Giovedì sarà una giornata piacevole.

Acquario

Avete Venere e Marte a favore: l’amore dovrebbe ripartire bene. Sul lavoro, invece, avrete dei contrattempi fastidiosi e potreste perfino decidere di chiudere un progetto che non procede. Vi aspetta un bel weekend.

Pesci

Dovreste nutrire con nuova energia la vostra relazione, perché non sta andando come dovrebbe. Nel lavoro riuscirete a superare alcune difficoltà che vi trascinate da tempo. Interessanti le giornate di giovedì e venerdì.