Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 6 aprile 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 6 aprile 2020. Inizia una nuova settimana che ci porterà dritti alla domenica di Pasqua. Come la passeranno i segni zodiacali? Ariete, Toro e Gemelli al top questa settimana; il Cancro si libera del fardello di Saturno opposto. Scopriamo, nel dettaglio, cosa accadrà a questi segni, secondo l’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 6 aprile 2020: Ariete

La prossima settimana aumenterà in voi la smania di fare. E ancora di più da sabato, quando Mercurio raggiungerà il segno e vi recapiterà una bella dose di energia. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox molti Ariete hanno, negli ultimi tempi, riconsiderato l’amore, riscoprendone il valore.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 6 aprile 2020: Toro

Vi ritorna il desiderio di agire e di programmare nuovi traguardi da conquistare. Anche se la nostra vita è, ora, circoscritta a casa, non perderete l’entusiasmo. Giove in posizione armonica sosterrà ogni vostra prova fino all’ epilogo positivo. In questo fermento di emozioni qualcuno vorrà, perfino, fare progetti per l’estate!

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 6 aprile 2020: Gemelli

In questo periodo vi sentite supportati in amore dalle stelle. Il popolare astrologo Paolo Fox vi incoraggia a iniziare nuove storie, anche con qualcuno conosciuto online. Chi vive già un rapporto, potrebbe provare a dargli nuova linfa e restare sorpreso dai risultati!

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 6 aprile 2020: Cancro

Finalmente Saturno lascia la sua posizione opposta: per voi significherà nuova forza, da sfruttare in vista del futuro. È ora di darsi da fare, rivedere dei progetti o magari riscrivere alcune regole.