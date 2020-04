Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 6 aprile 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Siamo arrivati all’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 6 aprile 2020. Volete scoprire come vivranno questa settimana gli ultimi segni dello zodiaco? Sottotono il Sagittario e l’Acquario. Bisogno di chiarimenti per i Pesci, mentre il Capricorno deve aprirsi al cambiamento con fiducia. Ecco, nello specifico, l’oroscopo di Paolo Fox per questi segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 6 aprile 2020: Sagittario

In questi giorni state mettendo in dubbio la vostra vita sentimentale. Forse siete coinvolti in due storie oppure il partner non vi emoziona più. Fatto sta che non vi sentite sereni. Anche le coppie dovranno fare i conti con una crisi che potrebbe mettere a rischio il rapporto.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 6 aprile 2020: Capricorno

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox dovreste esprimere il vostro lato più avventuroso e addentrarvi in nuove situazioni. I primi sei mesi del 2020 vi offriranno grandi trasformazioni se saprete coglierle con coraggio. E porteranno nuove opportunità e tanta fortuna per molti di voi!

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 6 aprile 2020: Acquario

Non dovreste accusare gli altri se in questo momento vi sentite nervosi. In parte è responsabilità vostra che non avete avuto il tempismo di prendere, nei mesi scorsi, quelle decisioni importanti. Adesso siete messi alle strette: è ora di cambiare ciò che non va più avanti!

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 6 aprile 2020: Pesci

Vi trovate nel bel mezzo di una relazione che non prende il largo. O non vi sentite più appagati dal partner. In ogni caso qualcosa non va in amore e ora dovrete riconoscerlo una volta per tutte. Il noto astrologo Paolo Fox vi invita a chiarire dentro di voi il problema: perché non vi fidate più?