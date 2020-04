Quando esce la Casa di Carta 5? | Data Ufficiale

Quando esce la Casa di Carta 5? La domanda sicuramente se la stanno ponendo i tantissimi appassionati di questa serie Netflix che ha appena visto i “natali” della quarta stagione. Dal 3 Aprile è infatti disponibile La Casa di Carta 4 e già nei primi giorni ha fatto veramente il picco di ascolti. Considerato che in questo momento in Italia, così come in tutto il mondo, la gente è costretta a restare a casa in molti hanno deciso di riguardare tutte le magnifiche stagioni di questa serie.

A partire da questo momento, è giusto dire, potresti anche leggere qualche spoiler della Casa di Carta 4. Se quindi non hai ancora visto la nuova stagione e non vuoi rovinarti il divertimento ti consigliamo di informarti più in la su quando esce la Casa di Carta 5.

La Casa di Carta 4 – Come finisce?

La fine della quarta stagione de La Casa di Carta non è certamente quella che ci saremmo voluti aspettare. Dopo la morte di Nairobi che ha fatto soffrire non soltanto i protagonisti ma anche tutti gli appassionati, certamente ci si aspettava un finale un po più tranquillo. Così non è stato ed infatti la rapina alla Banca di Stato non è ancora finita.

Dopo la falsa morte di Lisbona il Professore e la sua squadra sono riusciti a farla tornare operativa grazie ad un’operazione incredibile. All’interno della Banca di Stato adesso la squadra è nuovamente al completo. Il problema, però, è fuori.

Il Professore è infatti stato raggiunto da Alicia Sierra e questo potrebbe cambiare completamente tutte le carte in tavola. O forse no. Non lo sapremo prima dell’uscita della Casa di Carta 5. Quest’ultima stagione si è infatti chiusa proprio con l’incontro tra il Professore, Sergio Martinez, e Alicia Sierra: cosa succederà dopo?

La Casa di Carta 5 – Quando esce?

La notizia ufficiale è che ci sarà sicuramente la quinta stagione. Ancora però non si può sapere quando sarà. Infatti in questo momento non sono ancora state girate le riprese della nuova stagione e difficilmente saranno effettuate a breve.

Infatti Lisbona ha il coronavirus. Itziar Ituño, l’attrice spagnola che interpreta la parte di Raquel Murillo, ha contratto questo virus che sta bloccando tutto il mondo. Proprio per questo motivo al momento non è sicuramente possibile conoscere quando uscirà la Casa di Carta 5 ma soprattutto se uscirà nel 2020 o nel 2021.

Molto probabilmente la Casa di Carta 5 uscirà nel 2021. Infatti considerando l’intera situazione mondiale e considerati anche gli altri impegni di tutti gli attori della Casa di Carta non sarà semplice riuscire a girare la quinta stagione durante l’estate. Per questo motivo, dunque, la quinta stagione potremo vederla solamente il prossimo anno.