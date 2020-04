Bollettino Coronavirus Sicilia – 6 Aprile 2020. Intorno alle 17 di questo pomeriggio sarà emesso il nuovo bollettino che informerà tutti i siciliani sulle novità del coronavirus in Sicilia. I dati, fino a ieri, erano in calo ma bisogna sempre stare molto attenti per non far scoppiare nuovi focolai sul territorio.

Leggi anche: Bollettino Coronavirus 6 Aprile

Secondo gli ultimi dati trasmessi dalle autorità i casi totali di coronavirus in Sicilia sono 1994 e tra questi vi sono 104 guariti e 116 morti. Attualmente, infatti, i positivi sono 1774. L’aumento di positivi nelle ultime 24 ore era stato di 62 per quanto riguarda i casi totali, mentre di 48 unità per quanto riguarda gli attuali positivi. I pazienti ricoverati sono 63 mentre in terapia intensiva se ne trovano 76.

Bollettino Sicilia 6 Aprile – FOTO

E’ stato diramato da pochi minuti il bollettino della Sicilia per il 6 Aprile 2020. In totale sono 2.054 i positivi al coronavirus ma gli attuali sono 1815. L’aumento da ieri è di 52 per il totale dei casi e di 41 per quanto riguarda gli attuali positivi. Continua dunque a scendere la curva dei contagi ma sono stati fatti 500 tamponi in meno rispetto alle 24 ore precedenti.

I ricoveri sono 637 con un incremento di 5 rispetto ai dati di ieri ed in terapia intensiva vi sono due pazienti in meno. I guariti aumentano di 4 unità, arrivando a 108, mentre i morti sono adesso 123, con un incremento di 7 rispetto a ieri.