Boris Johnson – Ecco chi sono i suoi figli – FOTO

Quanti figli ha Boris Johnson? E’ una domanda che in tanti si stanno ponendo in queste ore di sconforto per il premier inglese. Infatti proprio ieri sera Boris Johnson è stato ricoverato perchè, dopo aver contratto il coronavirus, ha acuito diversi sintomi quali tosse e febbre alta. Per questo motivo è stato portato per vari controlli all’interno di un ospedale che si occuperà di lui.

Anche la compagna, di 33 anni, ha contratto il coronavirus ma a differenza sua si sta riprendendo più facilmente. La ragazza, inoltre, è incinta. Ma torniamo alla domanda iniziale: quanti figli ha Boris Johnson?

Chi è Boris Johnson

Boris Johnson è nato il 19 Giugno del 1964 a New York ed ha avuto due mogli. La prima relazione è iniziata nel 1987 con Allegra Owen e si è conclusa nel 1993, anno in cui si è sposato con Marina Wheeler. Attualmente Boris Johnson è fidanzato con Carrie Symonds.

Boris Johnson ha quattro figli. Si tratta di Lara Lettice Johnson, Cassia Peaches Johnson, Theodore Apollo Johnson e Milo Arthur Johnson. Tutti e quattro i figli sono stati concepiti nel secondo matrimonio, quindi la madre è Marina Wheeler.

Lara Lettice Johnson ha 27 anni, è nata nel 1993. Theodore Apollo Johnson ha invece 21 anni ed è infatti nato nel 1999. Milo Arthur Johnson di anni, invece, ne ha 25: è nato nel 1995 mentre Cassia Peaches Johnson è nata nel 1997 ed ha 23 anni.