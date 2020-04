Coronavirus – Bollettino 6 Aprile – Numeri e dati ufficiali di oggi

Bollettino Coronavirus 6 Aprile. Torniamo ancora una volta a parlare dei dati giornalieri del contagio da coronavirus in Italia. Sono giorni in cui il trend sembra essere in calo ma non bisogna assolutamente abbassare la guardia. Un minimo errore potrebbe infatti costringerci, ancora, a restare a casa ad oltranza. E’ la settimana che ci porterà alla Pasqua ed alla Pasquetta ma soprattutto al fatidico 13 Aprile, giorno in cui scade la proroga del Governo per la quarantena.

Ancora una volta durante la giornata di ieri si è assistito ad un calo dei contagi ma questo non può significare completamente nulla: come abbiamo già detto poche righe qui sopra un minimo errore potrebbe far ripartire tutto da capo.

Bollettino 6 Aprile – DATI UFFICIALI

Alle ore 18 di questo pomeriggio sarà emesso il bollettino del 6 Aprile che ci informerà su tutte le novità relative al coronavirus in Italia. Attualmente i casi totali sono 128.948 con quasi 22 mila guariti e quasi 16 mila morti. I positivi in questo momento sono dunque 91.246. La regione più colpita è sempre la Lombardia dove si contano ormai 8.905 morti. I positivi, al momento, sono 28.124 ed in terapia intensiva vi sono 1.317 pazienti: un calo importante di circa 10 unità rispetto al giorno precedente.

Le altre regioni più colpite sono l’Emilia Romagna, dove si contano più di 17 mila casi, il Piemonte ed il Veneto, uniche due regioni, oltre a Lombardia ed Emilia, ad aver superato i 10 mila casi. In totale in tutta Italia vi sono 28.949 persone ricoverate che presentano sintomi e 3.977 persone in terapia intensiva.

Tra le altre regioni si sottolineano la Toscana, le Marche e la Liguria. In Toscana i casi totali sono 5.847, nelle Marche sono 4.464 ed in Liguria 4.449. La regione meno colpita è il Molise con 224 ma è una statistica che non conta nulla perchè si dovrebbe fare la percentuale in base al numero di abitanti.

Conferenza Stampa Protezione Civile – 6 Aprile – VIDEO

Alle ore 18:00, anche oggi, potrete seguire in diretta la conferenza stampa della Protezione Civile che emetterà il bollettino di oggi, 6 Aprile 2020. Il video, come ogni giorno, sarà inserito qui sotto e su www.giornal.it.

Coronavirus Lombardia – Conferenza Gallera 6 Aprile – VIDEO

Anche oggi intorno alle ore 17:30 andrà in diretta Giulio Gallera, assessore al Wellfare della Lombardia, che darà le ultime informazioni sui contagi in tutta la regione. La Lombardia è la regione più colpita anche se, anche qui, si iniziano a vedere importanti cali.

Coronavirus Veneto – Conferenza Zaia 5 Aprile – VIDEO

In diretta il governatore del Veneto espone i nuovi dati sul contagio da coronavirus in Veneto.