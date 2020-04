Oroscopo Paolo Fox domani martedì 7 aprile 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 7 aprile 2020. Una nuova settimana di aprile è iniziata e ci accompagna fino alla domenica di Pasqua. Amore al top per i Gemelli, il Cancro riguadagna terreno gradualmente, mentre difficoltà per l’Ariete e il Toro. Vediamo, in modo approfondito, cosa rivelano le stelle, leggendo l’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 7 aprile 2020: Ariete

Domani, martedì 7 aprile, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sarai un po’ nervoso, a causa della Luna in opposizione. Dovresti provare a muoverti in modo più rilassato, almeno fino a giovedì 9. Le stelle consigliano cautela nei rapporti con gli altri.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 7 aprile 2020: Toro

Sono giorni che potrebbero procurarti qualche ritardo o rallentamento, provocato dalla dissonanza di Saturno. Fortunatamente tu, segno di Terra, ami la concretezza e preferisci fare con calma, piuttosto che muoverti in modo superficiale e confusionario.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 7 aprile 2020: Gemelli

Adesso è un ottimo momento per pensare all’amore. L’oroscopo di Paolo Fox ti suggerisce, domani, di dedicare del tempo ai social, per stringere nuove amicizie. O, perché no, potresti ricontattare una vecchia conoscenza. Certo è che se desideri una relazione seria, dovrai comportarti da persona matura e costante.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 7 aprile 2020: Cancro

È un anno molto importante per te, perché finalmente Saturno non sarà più in conflitto. Dovresti aver già notato dei miglioramenti nella tua vita, ma sappi che il meglio arriverà a fine anno! Il popolare astrologo di Rai2 ti incoraggia a chiudere con tutto ciò che non ti va più bene.