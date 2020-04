Oroscopo Paolo Fox domani martedì 7 aprile 2020: le previsioni per Leone, Vergine, BIlancia e Scorpione

Eccoci all’oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 7 aprile 2020. Come sarà la giornata di martedì per i segni centrali dello zodiaco? Umore al top per la Vergine. Bilancia e Scorpione migliorano, mentre per il Leone c’à grande tensione. Di seguito, le previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 7 aprile 2020: Leone

Hai Saturno e Marte in posizione disarmonica: per l’oroscopo di Paolo Fox significa che domani potrai avere qualche intoppo sulla tua strada. Alcuni progetti non decollano oppure progrediscono in modo lento. Ad aggiungersi, ci sono le restrizioni di questo momento: insomma hai l’agitazione alle stelle! Sforzati, però, di non riversarla tutta sul tuo partner.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 7 aprile 2020: Vergine

Il 2020 per te è un anno notevole: stai prendendo decisioni che lasceranno un segno indelebile nella tua vita. Il periodo storico è molto complicato, ma tu hai i pianeti dalla tua parte e qualsiasi problema affronterai, potrai risolverlo con facilità. In questi giorni metti l’amore in secondo piano rispetto ai tuoi progetti.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 7 aprile 2020: Bilancia

Dovresti sfruttare l’influenza benevola di Venere a tuo favore. L’oroscopo di Paolo Fox ti incita, domani, a pensare come vivere nuove emozioni, quando l’emergenza sarà superata. Potresti programmare qualcosa di speciale o, se sei in coppia, decidere per il passo definitivo, come il matrimonio o la convivenza. I single possono concentrarsi sulla socializzazione online, ora, con buoni risultati.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 7 aprile 2020: Scorpione

Adesso ti senti molto meglio rispetto all’inverno passato. Anche se viviamo momenti di grande difficoltà, tu, Scorpione, riesci a dare il meglio di te, quando sei messo a dura prova. Secondo Paolo Fox domani sarà una giornata positiva, ma giovedì, con la Luna nel segno, le cose andranno ancora meglio. Novità interessanti in arrivo.