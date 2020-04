L’astrologia ci guida costantemente alla scoperta dei segni zodiacali e può persino aiutarci a capire cosa mangiano! E, soprattutto, a comprendere anche quali pietanze non gradiscono. Quali cibi odia un Leone? Ecco la lista.

1. La maionese

Quali cibi odia un Leone? Ecco la lista: al primo posto troviamo la maionese. Il Leone non gradisce infatti condire i propri piatti con le salse troppo ricche di grassi e la maionese è una di queste. Meglio un condimento sano come l’olio extravergine di oliva al posto della maionese.

2. Le olive

Quali cibi odia un Leone? Al secondo posto abbiamo le olive. Queste escrescenze naturali non attirano proprio il Leone, che non gradisce soprattutto la presenza della salamoia atta a conservare l’alimento. Che siano verdi, nere, condite con spezie non fa differenza: il Leone detesta le olive e basta, non c’è verso di convincerlo del contrario.

3. Il caffè

Il Leone è già un eccitato di suo, non ha bisogno di sorseggiare bevande stimolanti ed eccitanti del sistema nervoso, fibrilla già di per sé. Il caffè non sarà mai compreso nella dieta del Leone, è una sorta di caffeina umana già da solo.

4. Il pesce

Il Leone è un possente felino che ama carne, il pesce lo lascia ai gatti. Quali cibi odia un Leone? Le persone del segno non possono tollerare il pesce in ogni sua forma, neanche se si tratta di piccolissime porzioni di tonno su una pizza.

5. Le uova

Quali cibi odia un Leone? Le uova. Al leone le uova non piacciono proprio, non gradisce le frittate ne le uova sode. Allo stesso modo non sopporta di sentire il sapore della pasta all’uovo, che riconosce subito data la differenza della fragranza con la pasta di grano duro, che invece apprezza senza problemi.

6. il riso

Quali cibi odia un Leone? il riso. Per un primo meglio un piatto di pasta in bianco condita con un filo di olio extravergine di oliva piuttosto che l’odioso riso, che il Leone non considera nutriente e odia perché ritiene fastidioso da mangiare, con i chicchi che si infilano tra i denti.

7. Il formaggio

Niente da fare, al Leone non piace proprio il formaggio. Lo odia in ogni sua forma, soprattutto quella filante. Il Leone è capace di togliere con la forchetta il formaggio dalla pizza e non ordinerà mai una quattro formaggi. Quando gli servite un piatto di pasta evitate poi di porgergli la ciotola del parmigiano grattuggiato: la guarderà con orrore.

8. I pomodori

Quali cibi odia un Leone? Ultimi della lista i pomodori. Al Leone i pomodori non piacciono proprio, non li mangerà mai in un’insalata e non li gradisce neanche sotto forma di sugo. Meglio una pasta in bianco che al pomodoro per lui.