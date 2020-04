Quando esce After 2 | Data Ufficiale

Quando esce After 2? Sono in tanti i fan che si stanno ponendo questa domanda. Se anche tu sei tra questi, vogliamo subito tranquillizzarti e dirti che, purtroppo, l’uscita di questo film nelle sale è uno degli eventi che hanno purtroppo avuto uno stop a causa della pandemia mondiale del Coronavirus.

Il trailer ufficiale del film After 2 – Un cuore in mille pezzi, sequel di After, tratto dai libri di Anna Todd, è uscito il 14 febbraio del 2020. Tanto bastava per lasciare i fan con l’acquolina in bocca. Gli eventi mondiali hanno poi fatto il resto e, a causa del lockdown che ha visto la chiusura temporanea fino a data da destinarsi di tutte le sale cinematografiche, attorno alla data di uscita del film è ancora fitta l’incertezza.

After 2 – Un cuore in mille pezzi: notizie ufficiali

L’annuncio dell’uscita di After 2 – Un cuore in mille pezzi era stata data a maggio 2019 grazie a un post su Instagram della stessa Anna Todd, autrice dei libri della saga, queste le parole della scrittrice:

“Ragazzi, abbiamo un sequel! Avrete più dettagli quando rilasceranno il comunicato stampa. Come potete vedere, questa volta, ho scritto io la sceneggiatura e sono così emozionata di portare queste pagine dal libro allo schermo. Grazie per aver reso After il più grande film indie dell’anno. Vi posterò l’annuncio appena avrò più informazioni”.

Dopo le riprese iniziate ad Atlanta ad agosto 2019, l’uscita mondiale era stata programmata a partire dal 9 aprile 2020. Scombinati i piani in seguito al Coronavirus, l’incertezza regna sovrana e tutti i fan dovranno aspettare ancora di vedere il risultato della trasposizione cinematografica di questo secondo grande successo romantico internazionale.

After 2 – Un cuore in mille pezzi: la trama

Eravamo rimasti con Tessa, interpretata da Josephine Langford, e Hardin interpretato da Hero Fiennes Tiffi che, in riva al lago, si dichiaravano il loro amore. Dopo gli scossono iniziali della loro storia, quando tutto sembrava assumere un sapore più romantico, Tessa scopre la cattiveria e la crudeltà del suo Hardin.

Tessa scopre infatti che quella relazione era il frutto di una scommessa che Hardin aveva fatto con i suoi amici. Un grande classico: scommettiamo che riesco a farla innamorare di me?

Tessa, a quel punto, inizia a pensare che il suo Hardin non potrà mai cambiare e che nulla potrà tornare limpido e pulito come dovrebbe essere un amore vero. Pensa che non potrà più rivedere in Hardin tutte quelle qualità che l’avevano fatta innamorare di lui.

A questo punto entra però in gioco una forza più grande: Hardin è sinceramente innamorato di Tessa e non si accontenterà di un rifiuto perché vuole averla a tutti i costi.

In After 2 – Un cuore in mille pezzi, Hardin affronta questa nuova sfida, quella di un amore che dovrà essere conquistato con le unghie e con i denti e che dovrà prevalere su tutte le incertezze che lui stesso aveva seminato in Tessa fino a quel momento.

Tessa, d’altra parte, come sempre succede quando il destino ci mette lo zampino, vede che attorno a lei esiste un universo maschile pronto a farle dimenticare Hardin. Tra questi, anche un ritorno che cambierà qualche carta sul tavolo del gioco dell’amore.

Cosa succederà? Tessa sarà pronta a perdonare il passato di Hardin? La confusione di questi due cuori sarà più forte del loro legame o l’amore vincerà?

I fan della saga di After conoscono la risposta, ma tra il caos che ha suscitato la posticipazione dell’uscita di After 2, pare che qualche recriminazione sia stata proprio fatta dai lettori più affezionati che hanno palesato molti dubbi sull’aderenza del film alla trama del libro.

Non ci resta che aspettare l’annuncio dell’uscita ufficiale.