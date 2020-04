Bollettino Coronavirus Sicilia – 7 Aprile 2020. Come ogni giorno, intorno alle ore 17:30 di questo pomeriggio conosceremo il nuovo bollettino del giorno della protezione civile della Sicilia. Anche i dati di ieri hanno fornito importanti segnali di speranza, ma bisogna sempre mantenere alta la guardia.

Secondo l’ultimo bollettino della Sicilia diramato ventiquattro ore fa, in totale sono 2.054 i positivi al coronavirus ma gli attuali sono 1815. L’aumento da ieri all’altro ieri è stato di 52 per il totale dei casi e di 41 per quanto riguarda gli attuali positivi. Come abbiamo detto poche righe qui sopra, ha ancora continuato dunque a scendere la curva dei contagi.

I ricoveri in totale sono 637 con un incremento di 5 rispetto ai dati di due giorni fa ed in terapia intensiva vi sono due pazienti in meno. I guariti aumentano di 4 unità, arrivando a 108, mentre i morti sono adesso 123, con un incremento di 7 rispetto a ieri.