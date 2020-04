L’astrologia può aiutarci a capire molto del profilo psicologico relativo a ognuno dei 12 segni zodiacali, anche le cose più nascoste. In questo articolo scoprirai in particolare cinque cose che non sai di un Vergine: ecco quali sono.

1. Non si prende le sue responsabilità

La prima delle cinque cose che non sai di un Vergine è che non si prende le sue responsabilità. Non ci pensa proprio. Sarà più portato, se succede qualcosa nel vostro rapporto, a dare la colpa a te negando ogni sua colpa dovuta a un suo coinvolgimento che tutto sommato tra di voi non vede. Con un Vergine rischi di diventare pazza, credimi.

2. Vive per la fuga

La seconda delle cinque cose che non sai di un Vergine è che vive per la fuga. Hai un problema con un Vergine? Pensi di chiarire le cose magari incontrandolo a quattrocchi? Ti faccio i miei migliori auguri perché è un’impresa. Un Vergine è meglio di un prestigiatore in quanto a sparizioni e più rapido di un criminale per quanto riguarda le fughe. Puoi mandargli centinaia e centinai di messaggi sul telefono: non risponderà mai anzi, ti farà saltare i nervi perché vedrai la spunta verde che indica il messaggio ricevuto e letto. Ma ti sembrerà letto da un fantasma.

3. Non è per niente simpatico

La terza delle cinque cose che non sai di un Vergine è che non è per niente simpatico anche se fa di tutto per sembrarlo. Un Vergine cerca di fare il brillante in tutti i modi quando vuole attirare l’attenzione di una persona ma quella che per lui è sfoderare presunta simpatia in realtà è un atteggiamento fastidioso e inopportuno. Vuoi avere a che fare con una persona simpatica? Molto più divertente e semplice un Acquario.

4. Ha tanti impegni ma mai con te

La quarta delle cinque cose che non sai di un Vergine è che ha tanti impegni ma mai con te. Un Vergine da la massima priorità agli amici anche in età adulta, comportamento che nasconde un’indole immatura da ragazzino. Sempre in mezzo a cene, aperitivi, eventi, gite fuori porta, un Vergine non sembra mai stanco delle relazioni sociali. Tranne che con te, per cui non ha mai tempo stranamente.

5. E’ più portato a frequentare persone problematiche

Sei una persona seria e posata, che non ha grilli per la testa? La quinta e ultima delle cinque cose che non sai di un Vergine è che lui preferisce frequentare persone problematiche, piene di guai e che sfogano i problemi fumando, bevendo, andando a ballare in locali di dubbio gusto fino all’alba. Lascia perdere le frequentazioni con un Vergine, scegli un serio Capricorno, un sano Toro, un gioviale Gemelli ma lascia stare il complicato Vergine che fa diventare pazzo anche chi non ha problemi.