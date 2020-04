Oroscopo Paolo Fox domani mecoledì 8 aprile 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 8 aprile 2020. Vediamo cosa anticipano gli astri per questa giornata di metà settimana. Mercoledì esitante per l’Ariete e il Cancro. Amore alle stelle per i Gemelli, mentre il Toro ricerca stabilità. Di seguito, le previsioni astrali di Paolo Fox per i primi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox per domani mercoledì 8 aprile 2020: Ariete

Avrai una Luna critica a importunarti. Domani, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, il senso di insicurezza, che ti accompagna da inizio anno, si amplificherà. È normale che ti senta un po’ nervoso adesso, ma vedrai che nei prossimi mesi qualcosa inizierà a muoversi.

Oroscopo Paolo Fox per domani mercoledì 8 aprile 2020: Toro

La pausa forzata di questi giorni si scontra con la tua indole costruttrice. Mai come ora hai bisogno di stabilità: la relazione giusta, progetti lavorativi di lunga scadenza. Approfitta di queste giornate lente, per gettare le basi in vista del prossimo futuro, le stelle sono con te.

Oroscopo Paolo Fox per domani mercoledì 8 aprile 2020: Gemelli

Domani ci sarà la Luna in buon aspetto a Marte e Saturno: amicizia e amore saranno al top! L‘astrologo Paolo Fox ti incoraggia a sfruttare questo sostegno delle stelle, perché circondarsi di affetto, in questi giorni, può essere molto importante.

Oroscopo Paolo Fox per domani mercoledì 8 aprile 2020: Cancro

Domani sarà una giornata all’insegna della riflessione: cosa vuoi fare del lavoro e, più in generale, della vita? L’oroscopo anticipa qualche conflitto con superiori e colleghi, causato da Giove opposto. Sul lavoro dovrai fare marcia indietro e sospendere un progetto in corso. In amore sarà un mercoledì sottotono: attento a non discutere troppo!