Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 8 aprile 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 8 aprile 2020. Siamo arrivati a metà settimana: scopriamo insieme come vivranno questo mercoledì i segni centrali. Bisogno di prudenza per il Leone e la Vergine. Molto bene l’amore per lo Scorpione, voglia di creatività per la Bilancia. Vi proponiamo, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per questi segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox per domani mercoledì 8 aprile 2020: Leone

Dovrai lasciare da parte il tuo spirito di affarista per un momento successivo. Adesso non è proprio il caso di fare il passo più lungo della gamba! Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovresti mantenere la prudenza, perché Saturno conflittuale potrebbe crearti dei problemi. In amore, invece, arrivano le conferme che desideri.

Oroscopo Paolo Fox per domani mercoledì 8 aprile 2020: Vergine

Questa Luna ti obbliga alla pazienza in amore. Hai mille pensieri in testa che ti inquietano e non riesci a trovare serenità nemmeno nella coppia. I problemi pratici, ora, pretendono la tua attenzione e non rimane molta energia da dedicare al partner. Le cose si sistemeranno, ma ci vuole tempo.

Oroscopo Paolo Fox per domani mercoledì 8 aprile 2020: Bilancia

Sono giorni di grande ispirazione. Secondo l’astrologo Paolo Fox domani dovresti provare a tirare fuori la tua creatività: un passatempo, un’attività manuale o un progetto artistico. La situazione attuale è molto difficile, ma tu ora saprai reagire molto bene. In arrivo nei prossimi mesi qualche novità interessante.

Oroscopo Paolo Fox per domani mercoledì 8 aprile 2020: Scorpione

Con la Luna nel segno ti aspettano alcune giornate rigeneranti. Il tuo oroscopo promette molto bene dal punto di vista relazionale. I rapporti acquisteranno maggior brio, ma il meglio arriverà la prossima estate per gli Scorpione impegnati in una storia appena nata.