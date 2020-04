Quando esce Lucifer 5 su Netflix | Data Ufficiale

By

Quando esce Lucifer 5 su Netflix? Sei uno degli storici fan della serie nata su Fox ma poi adottata da Netflix e non vedi l’ora di farti la nuova maratona? Ti diamo subito una notizia certa: dovrai aspettare ancora un po’.

L’ondata di lockdown che ha colpito il mondo in seguito alla pandemia del Coronavirus, ha arrestato temporaneamente la produzione della stagione numero 5 di Lucifer, ma nulla sarà fermo per sempre, ci tengono a precisare sia Netflix, il colosso streaming, che la produzione.

Ci sarà sicuramente la quinta stagione di Lucifer, ma bisognerà semplicemente aspettare che la produzione possa riprendere a lavorarci su.

Lucifer 5 su Netflix: le notizie ufficiali

La serie Lucifer è approdata su Netflix, dopo l’abbandono da parte di Fox, nel 2018. La quarta stagione ha riscosso, come sempre, un ottimo successo di pubblico e la quinta sembrava ormai imminente. Purtroppo, a causa dello stop internazionale a tutte le attività causato dal Coronavirus, anche i lavori su Lucifer 5 hanno subito una piccola battuta d’arresto.

Le prime fasi dei lavori su Lucifer 5 sono iniziate a luglio 2019, le riprese a inizio settembre. Tutto era predisposto per un caricamento su Netflix imminente, presumibilmente tra la primavera e l’estate 2020. L’emergenza Coronavirus ha però fermato per il momento quella che era una lavorazione che procedeva a ritmi abbastanza serrati, dato anche il successo della serie.

Al momento non è dato sapere quando tutto potrà essere ripreso. L’unica certezza, confermata sia dallo staff che dalla produzione, è che il progetto non è definitivamente abbandonato ma solo momentaneamente sospeso. Notizia confermata anche da Netflix.

Anticipazioni su Lucifer 5

Anche la trama di Lucifer 5, così come la sua messa in onda, è avvolta da un alone di mistero abbastanza fitto.

Ciò che è stato confermato per la nuova stagione è la presenza di ben due episodi basati sulla realizzazione musical e su un certo prosieguo della trama della stagione numero quattro. Gli episodi saranno in totale 16 suddivisi in due tranche da 8.

Certamente il passaggio da Fox a Netflix ha cambiato abbastanza le carte in tavola, ma le idee dei creatori erano già abbastanza delineate, quindi il naturale prosieguo della scrittura di Lucifer è stato decisamente agevole.

Sui possibili ritardi della messa in onda di Lucifer 5 ci atteniamo alle dichiarazioni ufficiali di Lesley-Ann Brandt, interprete della serie, che a Entertainment Tonight ha detto:

“Eravamo circa a metà dell’episodio finale della serie, quindi non è ideale, ma sono incredibilmente orgogliosa dei miei produttori e del mio studio, Warner Bros, per aver fatto quello che hanno fatto. E’ stata una decisione probabilmente davvero difficile per loro, ma siamo stati fortunati perchè il 99% della serie era già stato girato”.

Buone nuove anche sul fronte di una successiva sesta stagione di Lucifer: le premesse ci sono tutte e pare che sia già in corso una trattativa tra la Warner Bros e Netflix per la realizzazione di una prossima stagione.

Non ci resta che aspettare il ritorno di Lucifer Morningstar, Mazikeen, Chloe Decker, Linda Martin e Amenadiel per vedere cos’altro scaturirà la loro permanenza sul nostro pianeta.