Stasera in TV – Programmazione Rai – Martedì 7 Aprile 2020

Bentrovati con la nostra rubrica Stasera in TV. In questo periodo di quarantena è molto importante sapere cosa trasmetterà la TV, quindi ecco a voi la programmazione Rai di questo martedì 7 aprile.

Programmazione TV – Rai1 – 7 Aprile

Su Rai1 alle 21.25 andrà in onda la commedia italiana Ricchi di Fantasia, con Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli. Sergio è un geometra, ora carpentiere, Sabrina è una ex cantante che lavora nel ristorante del suo compagno. I due sono a manti ma, per problemi economici, non possono andare a vivere insieme lasciandosi alle spalle le famiglie

Programmazione TV – Rai2 & Rai3 – 7 Aprile

Su Rai2 alle 21.25 torna il reality targato Rai Pechino Exspress, con una stagione dedicata all’Oriente, che vede come conduttore Costantino Della Gherardesca.Mentre su Rai3, ci sarà l’approfondimento dedicato alla politica Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer.

Programmazione TV – Rai4 &a Rai 5 – 7 Aprile

Su Rai4 alle 21.20 andrà in onda il film d’azione Hanna.Hanna è un’adolescente cresciuta nella Finlandia selvaggia con il padre, ex agente della Cia. L’addestramento paterno ne ha fatto un soldato di primo livello, tanto che Hanna diventerà ben presto l’obiettivo di un agente governativo senza scrupoli. Infine su Rai5, un’altro film interessante dal titolo Sognare é Vivere, che vede come protagonista Natalie Portman. Da sottolineare che si tratta del debutto alla regia dell’attrice.