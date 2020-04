ULTIM’ORA CORONAVIRUS – Boris Johnson in terapia intensiva – Ecco le sue condizioni

By

Boris Johnson è in terapia intensiva. E’ la notizia di questi ultimi minuti che sta subito facendo il giro del web. Ad annunciarlo è stato un portavoce che per confermare la gravità di questo momento ha anche notificato il passaggio di consegne come primo ministro inglese a Dominic Raab.

Il premier inglese è stato ricoverato ieri e durante la giornata di oggi sembrava si fosse quasi ripreso. Aveva infatti anche, attraverso un tweet, rasserenato la sua nazione.

Le cose però non sono andate bene ed in serata è stato trasportato in terapia intensiva.

Seguono Aggiornamenti.