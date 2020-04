Bolettino Coronavirus – 8 APRILE 2020 – FOTO

Bollettino 8 Aprile 2020. A breve sarà pubblicato qui di seguito il bollettino di oggi che ci informerà sui numeri dei contagi da coronavirus in Italia.

Secondo gli ultimi dati sono 135.586 i casi totali di coronavirus al momento in Italia mentre sono 94.067 gli attuali positivi. Vi sono infatti 17.127 morti e 24.392 guariti. Inoltre al momento in tutta Italia sono 28.718 i ricoverati e 3.792 i pazienti in terapia intensiva. Infine, sono 61.555 coloro che sono in isolamento domiciliare.



Conferenza Stampa Protezione Civile – 8 Aprile 2020 – VIDEO



Bollettino Coronavirus 8 Aprile

