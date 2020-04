Bollettino Coronavirus Sicilia – 8 Aprile 2020. Anche oggi alle ore 17:30 circa pubblicheremo qui sotto il bollettino della protezione civile che informerà i cittadini siciliani in merito all’emergenza coronavirus.

Secondo l’ultimo bollettino della Sicilia diramato ventiquattro ore fa, in totale sono 2.097 i positivi al coronavirus ma gli attuali sono 1859. L’aumento di contagi in Sicilia da ieri all’altro ieri è stato di 51 per il totale dei casi e di 44 per quanto riguarda gli attuali positivi. Da un po di giorni la curva dei contagi è diminuita ma bisogna comunque tenere sempre l’attenzione elevatissima.

I ricoveri in totale sono 637 con un decremento di 2 rispetto ai dati di due giorni fa ed in terapia intensiva vi è un paziente in meno. I guariti erano aumentati di 5 unità, arrivando a 113, mentre i morti sono adesso 125, con un incremento di 2 rispetto alle ventiquattro ore precedenti.

Bollettino Sicilia – 8 Aprile 2020

Nel momento in cui sarà disponibile inseriremo qui di seguito il bollettino di oggi della Sicilia. Intorno alle 17:30 sarà inserito qui sotto, come ogni giorno.