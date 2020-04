Bollettino Lombardia – Conferenza Stampa Gallera – 8 Aprile 2020

Coronavirus Lombardia – 8 Aprile. Andrà in onda alle ore 17:30 circa di questo pomeriggio la conferenza stampa di Giulio Gallera, assessore al Wellfare della Lombardia, che informerà i cittadini sul prosieguo del contagio da coronavirus.

Durante la giornata di ieri si è assistito ad un altro importante calo dei numeri che può rassicurare le persone. Non bisogna comunque abbassare la guardia dato che un minimo errore potrebbe facilmente riportare il tutto alla situazione di partenza.

Bollettino Coronavirus Lombardia 8 Aprile 2020

Secondo gli ultimi dati emessi il totale di tamponi effettuati in Lombardia è di 159.331 con 52.325 positivi. L’aumento delle ultime ventiquattro ore era stato di 791 mentre erano 38 in meno i pazienti in terapia intensiva, che in totale sono 1.305.

I decessi sono aumentati di 282 ed ora sono 9.484 mentre i ricoverati attuali sono 11.833.

Diretta Conferenza Stampa Gallera 8 Aprile 2020

Al suo inizio, qui sotto troverete la conferenza stampa di Giulio Gallera di oggi, 8 Aprile 2020. Avrà inizio alle ore 17:30 circa e appena sarà resa nota inseriremo la diretta video proprio qui sotto.