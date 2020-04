Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 9 aprile 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

By

L’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani giovedì 9 aprile 2020. Siamo al giro di boa di questa seconda settimana di aprile. Cosa succederà di particolare domani? L‘Ariete e il Toro stanno facendo i conti con la rabbia. Cambiamento radicale per il Cancro, mentre i nati in Gemelli riscoprono l’amore. Ecco, nel dettaglio, le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 9 aprile 2020: Ariete

Finalmente domani ti disferai dell’influsso negativo della Luna! In questi giorni, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sei stato arrabbiato, perché hai perso delle opportunità preziose che, comunque, otterrai molto presto. Preparati a un weekend speciale in amore.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 9 aprile 2020: Toro

Dovrai fare molta attenzione nelle prossime ore, perché la Luna sarà in opposizione. Il popolare astrologo Paolo Fox indica la possibilità, domani, d’imbatterti in persone sleali, che ti faranno dare in escandescenza.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 9 aprile 2020: Gemelli

Per te, Gemelli, questo periodo servirà a riscoprire il valore degli affetti. Anche se in passato sei stato piuttosto superficiale o avaro di sentimenti, domani avrai voglia di trasmettere amore in modo concreto, al partner e alla famiglia. Il famoso astrologo de I Fatti Vostri suggerisce, ora, l’importanza di un lavoro interiore.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 9 aprile 2020: Cancro

Sei alle porte di una profonda rivoluzione esistenziale. Tra domani e venerdì, secondo Paolo Fox, potrai avere idee molto intuitive, da non trascurare. È molto probabile che avrai voglia di stravolgere tutti i tuoi impegni. Sii contento, perché a breve Saturno non sarà più in conflitto e ti libererai della negatività che hai vissuto negli ultimi due anni.