Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 9 aprile 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Eccoci all’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 9 aprile 2020. Come sarà la giornata di domani per gli ultimi 4 segni dello zodiaco? Il Sagittario e i Pesci hanno problemi in amore. L’Acquario è assorbito da un cambiamento profondo, mentre per il Capricorno sarà un giovedì al top. Vediamo meglio cosa anticipa l’oroscopo di Paolo Fox per questi segni.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 9 aprile 2020: Sagittario

È molto probabile che tu esca da un fine settimana piuttosto agitato in amore. Domenica e lunedì molti Sagittario hanno discusso animatamente con il partner. L’oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di sfruttare domani per fare chiarezza sul tuo rapporto sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 9 aprile 2020: Capricorno

I giorni che stiamo vivendo ti stressano molto. C’è da dire, però, che tu sei abituato a programmare obiettivi a lunga scadenza anziché vivere alla giornata. Questo significa che adesso vivrai le difficoltà meglio di tanti altri. Domani, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, avrai una bellissima Luna che ti spronerà a volare alto.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 9 aprile 2020: Acquario

L’astrologo Paolo Fox ti invita a riconsiderare la tua esistenza e a chiederti se la trovi davvero appagante. È molto importante vivere serenamente e tu forse, adesso, non lo stai facendo. Troppe regole, troppe imposizioni che ti spingono a ribellarti! Dovrai usare domani, e i prossimi giorni, per riprendere in mano tutto quanto.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 9 aprile 2020: Pesci

Dovrai cercare di gestire al meglio le tue emozioni. La tua situazione sentimentale è migliorata nell’arco della settimana, ma potresti scontrarti ancora con un partner molto distante da te. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ti consiglia molta prudenza se hai a che fare con la Vergine, i Pesci e lo Scorpione.