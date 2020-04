Quando esce Elite 4 | Data Ufficiale

Quando esce Elite 4? I fan incalliti della serie di Netflix se lo chiedono, anche se sazi dell’ultima stagione caricata sul colosso dello streaming.

Non abbiamo ancora notizie ufficiali, ma stando ai rumors più attendibili, una buona notizia c’è: Elite 4 si farà. E non solo, pare che Netflix abbia rinnovato anche per una quinta stagione.

Ovviamente, data la natura e l’ambientazione della serie, saranno previsti anche dei cambiamenti all’interno del cast.

Le vicende della serie Elite online su Netflix, ruotano attorno a un luogo fisso, il liceo di Las Encinas. Per ovvi motivi di età, i protagonisti originari non potranno essere sempre gli stessi. Proprio per questo motivo, la produzione di Elite si sta attrezzando per trasformare la serie in una sorta di brand stabile per permettere poi ai protagonisti di cambiare nel tempo senza snaturare l’ambientazione della serie e il focus originale.

Ci saranno quindi, come sempre, i banchi di scuola ma i protagonisti potrebbero cambiare.

Elite 4: anticipazioni

Se la domanda sull’uscita di Elite 4 non è l’unica curiosità che vuoi soddisfare, sappi che ci sono anche altre anticipazioni interessanti.

Partiamo dalla trama. Purtroppo non sono state rese al momento note anticipazioni sulla trama di Elite 4. Quello che sappiamo è che entreranno in gioco nuovi protagonisti che troveranno il loro spazio collocandosi nella storia tra i banche e i corridoi del liceo di Las Encinas.

Anche Madrid dovrebbe restare l’ambientazione principale di Elite 4.

Le riprese non sono ancora iniziate, ma qualche anticipazione è riuscita comunque a trapelare anche in merito al nuovo cast.

Ester Exposito, che interpreta Carla, ma anche Georgina Amoros e Alvaro Rico, hanno già annunciato che, per loro, la terza stagione ha rappresentato una sorta di chiusura di un ciclo.

Quando esce Elite 4: sempre su Netflix

Tra le incertezze sulla data di uscita, una certezza assoluta è che Elite 4 sarà sempre disponibile su Netflix, che non è assolutamente intenzionata ad abbandonarla.

Come da buona tradizione di Netflix, anche la quarta stagione di Elite sarà caricata tutta in una volta.

Per quanto riguarda l’uscita, non avendo notizie ufficiali, possiamo basarci solo sulle voci di corridoio che annunciano l’uscita di Elite 4 non prima della primavera 2021.

Purtroppo il lockdown che si vive a livello mondiale in seguito alla pandemia del Coronavirus ha bloccato gran parte delle attività internazionali. Proprio per questo motivo, anche in Spagna, la lavorazione di Elite ha subito una brusca frenata.

Pare comunque che gli sceneggiatori stiano ugualmente lavorando sulle idee maturate prima del lockdown e che, in seguito, la produzione vedrà come rinnovare il cast.

Non ci resta quindi che attendere almeno la fine di questa fase di emergenza mondiale nell’attesa che tutto riprenda a muoversi al suo solito ritmo.

Se ancora non hai visto però le precedenti stagioni, questo tempo da trascorrere a casa può essere un ottimo modo per recuperare e per aspettare poi tutti insieme l’uscita di Elite 4.

Intanto possiamo fare un toto scommesse: primavera 2021 o autunno 2021?

Resta connesso, secondo noi, a breve, ci saranno news.