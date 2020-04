Film Stasera in Tv – Captain America Il Primo Vendicatore – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv su Rai 2 il film Captain America – Il primo vendicatore, il film del 2011 diretto da Joe Johnston è basato sul personaggio dei fumetti Marvel Comics, Capitan America. Si tratta del quinto film dedicato al mondo del Marvel Cinematic Universe, l’universo cinematografico Marvel che ha dato vita, in film, ad altri personaggi dei fumetti come Iron Man, Ant-Man, SpiderMan e agli Avengers.

Captain America – Il primo vendicatore: trama

Dopo essere stato dichiarato inadatto al servizio militare, Steve Rogers si offre volontario per partecipare a un programma speciale che farà di lui un super soldato, il cui nome di battaglia sarà Capitan America. Ambientato prevalentemente durante la seconda guerra mondiale, Capitan America aiuterà i soldati statunitensi in guerra. Sotto questa nuova identità si unirà con i compagni Bucky Barnes e Peggy Carter per combattere la diabolica organizzazione Hydra, guidata dall’infame Teschio Rosso, ufficiale di Adolf Hitler che vuole impadronirsi del misterioso Tesseract e usarlo come arma per annientare il mondo.

Captain America – Il primo vendicatore: Trailer Video

Captain America – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Captain America: The First Avenger

Genere: Azione, Fantastico, Fumetti

Durata: 2h

Anno: 2011

Paese: USA

Regia: Joe Johnston

Cast: Chris Evans, Hugo Weaving, Tommy Lee Jones, Stanley Tucci, Dominic Cooper, Richard Armitage, Hayley Atwell, Natalie Dormer, Sebastian Stan, Neal McDonough.

Captain America – Il primo vendicatore: dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso su Rai2 (canale 2 del digitale terrestre, canale 502 in HD) alle ore 21.20 di oggi, 9 Aprile 2020. La programmazione di Rai2 lo prevede al termine del TG2 Post, approfondimento del telegiornale di rete, in onda dalle 20.30.