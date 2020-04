Film Stasera in Tv – The Departed – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv su Italia 1 il film The Departed – Il bene e il male. Film del 2006 diretto da Martin Scorsese, con un cast di eccezione che vede tra i protagonisti Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg e Alec Baldwin. È un remake del film Infernal Affairs di Andy Lau e Alan Mak. Il film ha avuto un enorme successo di pubblico e critica, vincendo quattro premi Oscar: miglior film, miglior regista, miglior sceneggiatura non originale e miglior montaggio. È una storia sul confine sottile tra il bene e il male.

The Departed – Trama

Nella città di Boston vige la legge criminale del Boss Frank Costello. Dopo anni di crimini, violenze e omicidi, il dipartimento di Polizia decide di contrastare in maniera più marcata le attività del boss e della sua organizzazione. Per fare ciò, infiltra un giovane poliziotto cresciuto in zona, Billy Costigan, all’interno dell’organizzazione di Costello. Costigan tenta di entrare nelle grazie del boss. Allo stesso tempo, un’altra recluta (Colin) sta facendo carriera in polizia e viene messa a capo della missione che ha come obiettivo la distruzione della banda di Costello. Quello che nessuno in polizia sa è che Colin in realtà lavora per Costello. La doppia vita di Billy Costigan e Colin diventerà sempre più stressante. Quando entrambe le parti scopriranno che al loro interno c’è una talpa, Billy e Colin si troveranno a lottare contro il tempo per anticipare l’uno le mosse dell’altro. Per svelare l’identità dell’altro e riprendersi la propria…

The Departed – Trailer Video

The Departed – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre, canale 506 in HD) alle ore 21.20 di oggi, 9 Aprile 2020. La programmazione di Italia 1 lo prevede al termine dell’episodio Tutto per il nostro paese di CSI-Scena del crimine.