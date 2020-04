L’astrologia può aiutarci a capire i gusti personali di tutti i segni zodiacali, dal primo all’ultimo, anche quelli del Toro. In questo articolo scopriremo in particolare la bevanda preferita di un Toro: ecco qual è.

Il Toro e la tavola

Quando entriamo nel campo dell’alimentazione per quanto riguarda gusti e preferenze dello zodiaco, nel Toro ritroviamo un vero appassionato della tavola. I nati sotto il segno del Toro, tra il 22 Aprile e il 22 Maggio, sono dei veri patiti della buona cucina, che considerano uno dei piaceri migliori della vita a cui è praticamente impossibile rinunciare. I Toro sono persone pragmatiche e con i piedi per terra. La Terra è il loro elemento e la vogliono anche sulla tavola: ciò significa che i Toro prediligono i prodotti sani della terra, le buone verdure, la gustosa frutta, i funghi. Sono attratti certamente anche dalla carne, quella rossa che, come loro, fa sangue. I nati sotto il segno del Toro prediligono la tipica cucina sana regionale. I loro piatti preferiti sono gli arrosti, gli spezzatini, i bolliti con contorno di verdure. I Toro amano molto anche i formaggi.

Per quanto riguarda le bevande, la preferita in assoluto di un Toro non poteva essere altro che legata a un prodotto della terra. Volete scoprire la bevanda preferita di un Toro? Proseguite la lettura dell’articolo.

La bevanda preferita del Toro

La bevanda preferita di un Toro, ecco qual è: il vino rosso! Una persona attaccata ai valori tradizionali, ai prodotti della terra come il Toro, non poteva che avere come bevanda preferita il vino rosso. Il vino rosso si ottiene dall’uva, frutto della terra, tramite un processo di fermentazione alcolica del succo dell’alimento. Grazie a lieviti presenti sulla buccia degli acini d’uva, capaci di trasformare lo zucchero della polpa in alcol etilico e in anidride carbonica, il Toro avrà il suo vino e non gli mancherà mai.

La vendemmia tra luglio e ottobre, la pigiatura dopo la raccolta dell’uva, la realizzazione del mosto, che viene fermentato, e la vinificazione finale, permettono al Toro di avere sulla propria tavola il tanto sospirato bicchiere di vino rosso che, a cena, non gli può mancare perché, secondo lui, favorisce la digestione e tiene lontano tutti i mali. Il vino rosso sulla tavola del Toro si sposa poi con i suoi amati formaggi stagionati e con la carne, che non si fa mai bastare. Certo bisogna insegnare al Toro a non eccedere con il consumo di vino rosso perché se da un lato un bicchiere ogni tanto fa bene alla salute, esagerarne il consumo è invece controproducente e può portare l’organismo a soffrire di problemi al fegato anche gravi.