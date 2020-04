Mangiare due datteri al giorno: ecco cosa succede

By

Il dattero è la bacca commestibile della palma da datteri. Il dattero è carnoso, ha una forma oblunga ed apporta molte energie, di conseguenza anche molte calorie, specialmente se sono aggiunti ulteriori zuccheri.

Ciò che si mangia di questo frutto è la sua parte esterna, mentre all’interno, è presente un seme molto duro, corneo e abbastanza grande. Il dattero è propriamente una bacca che può essere consumata sia fresca sia essiccata.

I datteri hanno molte proprietà benefiche, di cui si può godere anche consumando piccoli quantitativi del frutto stesso. Infatti, sono sufficienti 2-3 datteri al giorno, non è necessario, né consigliato, esagerare con il loro consumo.

Calorie e composizione chimica dei datteri

I datteri apportano molte calorie, data la presenza molto elevata di zuccheri, considerato che su 100 grammi di prodotto 30 grammi sono di zucchero. 100 grammi di datteri freschi apportano circa 130 Kcal per cui non può essere considerato un frutto dietetico. Il quantitativo di proteine e grassi è, invece, abbastanza basso.

Tra gli aminoacidi presenti, quelli più abbondanti sono la valina, la serina, la lisina, l’alanina, l’acido glutammico e l’acido aspartico. Molto ricchi anche di vitamine e sali minerali, in particolar modo le vitamine più abbondanti sono la vitamina C, le vitamine del gruppo B e la vitamina K. Per quanto riguarda i sali minerali, i più abbondanti sono il calcio, il fosforo, il magnesio, il potassio, il sodio e il ferro. Tra i principi attivi presenti sono da citare la luteina e il betacarotene.

Il loro consumo non è molto consigliato a persone diabetiche, sovrappeso od obese, viceversa, è un ottimo alimento da introdurre nell’alimentazione degli sportivi, come spuntino o merenda, o prima di un allenamento intenso, proprio per il fatto che fornisce molte energie.

Abbiamo parlato dei datteri freschi, ma abbiamo anche detto che essi molto spesso si acquistano e si consumano essiccati. In questo caso il discorso varia. Con la disidratazione o comunque l’essiccamento, quasi tutta l’acqua presente nel prodotto alimentare è rimossa. Rimuovendo l’acqua si ha una maggiore concentrazione dei nutrienti, di conseguenza anche gli zuccheri sono più concentrati, determinando un apporto calorico maggiore, aumenta circa del doppio. Per questo motivo è molto importante non consumare più di 4 datteri al giorno, a prescindere dall’attività fisica svolta.

Benefici apportati dal dattero

Il dattero, come è stato accennato inizialmente, è una bacca, che seppur molto calorica, apporta molti nutrienti e di conseguenza ha anche molti benefici sul nostro organismo. Vediamone qualcuno.

Ottimi frutti antiossidanti, prevengono l’invecchiamento, l’ossidazione cellulare contrastando l’azione dei radicali liberi

prevengono l’invecchiamento, l’ossidazione cellulare contrastando l’azione dei radicali liberi Antinfiammatorio naturale

naturale Migliorano la vista e la salute generale degli occhi, prevenendo patologie come la cataratta e non solo

e la salute generale degli prevenendo patologie come la cataratta e non solo Fanno bene al cuore

Aiutano ad ridurre i livelli di colesterolo cattivo nel sangue

nel sangue Sono ricchi di fibre, per cui rappresentano un valido aiuto contro la stitichezza

per cui rappresentano un valido aiuto contro la Forniscono energia pronta all’utilizzo

pronta all’utilizzo Stimolano la digestione

Ottimi contro il raffreddore, se utilizzati per preparare un decotto

se utilizzati per preparare un Sono un ottimo spezza fame

Valido aiuto contro l’ anemia

Forniscono prevenzione oncologica

Prevengono le emorroidi

Migliorano le capacità cognitive

Controindicazioni

I datteri essendo molto dolci necessitano di essere consumati con molta moderazione. Non si devono consumare quantitativi eccessivi, specialmente in caso di sovrappeso, obesità o persone diabetiche.

Ovviamente non possono essere consumati in caso di allergia, che non è molto rara. Siccome si tratta di una bacca che contiene molto nichel, è sconsigliato il loro consumo anche a soggetti allergici a questo metallo.