Oroscopo Branko domani venerdì 10 aprile 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Eccoci insieme all’appuntamento quotidiano con l’oroscopo di Branko per domani venerdì 10 aprile 2020. Siete curiosi di conoscere le predizioni dell’astrologo più amato d’Italia? Di seguito, l’oroscopo di Branko per i primi 4 segni zodiacali, liberamente tratto dal suo libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko per domani venerdì 10 aprile 2020: Ariete

Sembrerebbe che il nervosismo sia passato. Hai avuto dei giorni caratterizzati da alti e bassi, ma secondo l’oroscopo di Branko domani si prospetta una giornata molto positiva. In amore si migliora, tant’è che ti aspetta una serata piccante. Anche il dialogo con i figli diventerà più sereno con l’arrivo di Mercurio nel segno.

Oroscopo Branko per domani venerdì 10 aprile 2020: Toro

Domani per te sarà una giornata da vivere con prudenza. Forse sentirai il desiderio di gettare la spugna, per questo sarai particolarmente stressato. Il famoso astrologo Branko ti invita a curare di più la salute ed evitare qualsiasi forma di eccesso.

Oroscopo Branko per domani venerdì 10 aprile 2020: Gemelli

Stai vivendo un momento molto positivo in amore. La Luna in buon aspetto ti rende più carismatico del solito; ad aggiungersi, tra qualche giorno, sarà anche Mercurio. Sono giorni ideali per fare nuovi incontri, anche virtuali. Occhio solo a non essere ipercritico con chi ti sta vicino!

Oroscopo Branko per domani venerdì 10 aprile 2020: Cancro

Rispetto ai giorni passati, la settimana prenderà una piega decisamente migliore. Secondo l’oroscopo di Branko domani ritroverai l’intesa con il partner. Molti di voi torneranno innamorati come agli albori della relazione. Ti attende una Pasqua da vivere serenamente con chi ami.