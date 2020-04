Oroscopo Branko domani venerdì 10 aprile 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

By

L’oroscopo di Branko per domani venerdì 10 aprile 2020. Un’altra settimana sta volgendo al termine e ci porterà dritti verso la Pasqua. Vediamo insieme come saranno le prossime ore per i 4 segni centrali dello zodiaco. Ecco, nel dettaglio, le previsioni astrali di Branko liberamente tratte dal libro Calendario astrologico.

Oroscopo Branko per domani venerdì 10 aprile 2020: Leone

Queste giornate andranno un po’ meglio rispetto a quelle appena trascorse. L’umore migliorerà man mano che ci avvicineremo al fine settimana. Cerca solo di non dare troppo adito alla gelosia verso il partner, perché potresti ritrovarti a discutere. Secondo l’oroscopo di Branko questo weekend ti regalerà una bella dose di entusiasmo sul lavoro.

Oroscopo Branko per domani venerdì 10 aprile 2020: Vergine

Continui a beneficiare del favore delle stelle. La Luna piena ti regala carattere e forza interiore. Inoltre, a partire da sabato arriverà Mercurio, tuo pianeta protettore, in buon aspetto, a ridarti la lucidità abituale. Sono in arrivo opportunità lavorative interessanti!

Oroscopo Branko per domani venerdì 10 aprile 2020: Bilancia

L’oroscopo di Branko per domani ti invita ad avere cautela con i soldi. Mercurio, fra poche ore, farà il suo ingresso nel segno dell’Ariete e per te significherà qualche possibile difficoltà dal punto di vista lavorativo o economico. Sii prudente.

Oroscopo Branko per domani venerdì 10 aprile 2020: Scorpione

Stai vivendo un periodo di alti e bassi emotivi. Forse non ricevi le risposte che speravi di ottenere, ma dovrai avere ancora un po’ di pazienza. Domani, per l’oroscopo di Branko, sarà la giornata ideale da dedicare al lavoro: hai in testa progetti validi che potrebbero regalare belle soddisfazioni.