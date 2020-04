Oroscopo Branko domani venerdì 10 aprile 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Si rinnova il nostro appuntamento quotidiano con l’oroscopo di Branko per domani venerdì 10 aprile 2020. Siete impazienti di sapere quali segni avranno i favori dei pianeti domani? Scopriamolo insieme, leggendo le previsioni astrologiche per gli ultimi 4 segni zodiacali liberamente tratte dall’oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko per domani venerdì 10 aprile 2020: Sagittario

In queste giornate gli astri ti consegnano un compito particolare: rivedere la tua vita, fare una scrematura delle tue amicizie e circondarti di affetti più autentici. È un periodo buono per rendere più efficiente ciò che non funziona più. Secondo l’oroscopo di Branko domani dovrai cercare di non essere troppo generoso con chi non merita.

Oroscopo Branko per domani venerdì 10 aprile 2020: Capricorno

Questo è un ottimo momento per programmare il tuo futuro. Se hai in mente un progetto importante, inizia a muovere i primi passi, perché ti porterà belle soddisfazioni. Unico consiglio da parte di Branko: provate a rompere gli schemi!

Oroscopo Branko per domani venerdì 10 aprile 2020: Acquario

Sono giornate di fermento sia in amore che nel lavoro. Qualche Acquario potrà vivere una Pasqua all’insegna delle belle emozioni con la sua dolce metà. L’oroscopo di Branko per domani vi invita, solo, a curare un po’ di più la forma fisica.

Oroscopo Branko per domani venerdì 10 aprile 2020: Pesci

Fra poco Mercurio lascerà il tuo segno per raggiungere l’Ariete: questo, per te, vorrà dire che è arrivato il momento di concretizzare gli obiettivi che avevi in cantiere. Il popolare astrologo istriano ti esorta a rimboccarti le maniche e portare a compimento i progetti in corso.