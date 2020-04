Oroscopo internazionale Rob Brezsny che va dal 9 al 15 aprile 2020: le previsioni per tutti i segni zodiacali

Eccoci tornati, puntuali come ogni giovedì, con l’oroscopo internazionale di Rob Brezsny della settimana che va dal 9 al 15 aprile 2020. È arrivata la settimana di Pasqua: scopriamo come la passeranno i segni zodiacali. Quali saranno i segni baciati dalla fortuna? Vi proponiamo, di seguito, le predizioni astrali liberamente tratte dall’oroscopo di Rob Brezsny pubblicato sul sito Internazionale.it

Ariete

Hai davanti una settimana molto proficua: i progetti cui metterai mano ti garantiranno il successo meritato. Con il tuo impegno e la tua dedizione, tutto filerà nel migliore dei modi.

Toro

Secondo l’astrologo americano Rob Brezsny dovresti sfruttare la prossima settimana per fare un po’ di pulizia mentale. È ora di buttare via quei blocchi mentali che ostacolano la tua rinascita.

Gemelli

Dedicati a un lavoro su te stesso, che ti permetta di raggiungere un equilibrio interiore più profondo. Prendi tutti quegli aspetti contraddittori che fanno parte del tuo carattere e impegnati ad armonizzarli.

Cancro

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny dovresti sforzarti a mantenere i piedi saldi sul terreno e mettere da parte, per un po’, la tua indole sognatrice. È ora di mettere basi concrete per il futuro.

Leone

La tua parola d’ordine per la settimana che va dal 9 al 15 aprile sarà: liberazione. Dovrai liberarti delle persone, dei progetti, delle idee che non fanno più al caso tuo. È ora di rivoluzionare la tua vita!

Vergine

Approfitta di questa pausa forzata per concentrati sul tuo mondo interiore. Lascia da parte la razionalità che ti accompagna da sempre, e scava in profondità nella tua anima: scoprirai tesori inesplorati!

Bilancia

Il famoso astrologo Rob Brezsny ti invita a usare questo tempo per riconsiderare la tua vita da cima a fondo. Rifletti sul tuo futuro: quali progetti vorresti intraprendere? Che luoghi vorresti visitare? È giunto il momento di rispondere a queste domande.

Scorpione

Adesso dovresti guardare gli ostacoli che si presentano lungo la tua strada come sfide da superare. Non farti scoraggiare dalle difficoltà, ma usale come stimoli a risolvere per ottenere tutto quello che desideri.

Sagittario

Sei troppo generoso, questo è l’appunto che ti viene dalle stelle. Per l’oroscopo di Rob Brezsny dovresti esprimere una punta di durezza in più affinché le tue buone intenzioni vadano a compimento.

Capricorno

Gli astri ti incoraggiano ad assumere un atteggiamento più onesto e trasparente, anche se non ti garantisce nell’immediato successo e guadagni. Cerca di essere integro e non cedere più a compromessi per seguire la tua ambizione.

Acquario

Stai facendo un bel percorso di crescita. Non devi abbatterti se in passato hai fatto degli errori. Secondo Rob Brezsny quegli stessi sbagli saranno fondamentali per il raggiungimento dei tuoi obiettivi.

Pesci

Nelle prossime settimane la tua proverbiale emotività, la creatività e la propensione a sognare che hai ti saranno d’aiuto se saprai applicarle a delle attività concrete e pratiche. Sfrutta le tue inclinazioni!