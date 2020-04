Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 10 aprile 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 10 aprile 2020. Volete conoscere le anticipazioni astrali per la giornata di domani? Momenti di incertezza per la Bilancia e lo Scorpione. Amore flop pe il Leone, mentre la Vergine procede dritta verso i suoi obiettivi. Ecco, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per questi segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 10 aprile 2020: Leone

L’oroscopo di Paolo Fox per domani ti esorta ad avere cautela, sia in amore che nel lavoro. Le giornate passate sono state pesanti, perché ti hanno visto protagonista di discussioni animate. Sei circondato da persone che criticano le tue scelte e questa situazione ti mette ancora molto a disagio.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 10 aprile 2020: Vergine

Il tuo segno è molto abile nell’organizzare le proprie giornate seguendo regole ferree. Sei da sempre affezionato alla tua routine quotidiana, routine che in questi giorni è messa a dura prova dalla situazione attuale. È un periodo in cui tutti siamo chiamati a rivedere la nostra vita e secondo l’oroscopo di Paolo Fox tu, rispetto agli altri, sei più consapevole che adesso alcune tue decisioni saranno più facili da prendere. Continua fiducioso, perché hai un bel cielo a sostenerti!

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 10 aprile 2020: Bilancia

Tra poco avrai Mercurio in conflitto, l’unico ostacolo che dovrai superare sarà quello economico. Qualcosa non è andata per il verso giusto, forze un lavoro o alcuni soldi che dovevano arrivarti. Fatto sta che dovrai avere un po’ di pazienza. Il famoso astrologo Paolo Fox ti suggerisce di approfittare dell’amore che procede bene, per ritrovare la serenità che ti manca.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 10 aprile 2020: Scorpione

In questi giorni procedi più lentamente di quanto vorresti. Rispetto ai primi mesi dell’anno, ora le cose vanno meglio per te, ma ancora non decollano tutti i progetti e i nuovi accordi lavorativi. Questo succede perché il periodo che stiamo vivendo è piuttosto difficile, ma anche perché hai Saturno in opposizione. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox nei prossimi mesi vivrai ancora momenti d’incertezza, pur sapendo che la tua attività in realtà sta procedendo come speravi.