RAI 1 – Stasera in TV – Doc – DIRETTA

Diretta DOC, nelle tue mani – Rai 1. Avrà inizio alle ore 21:30 di questa sera la nuova puntata di Doc, nelle tue mani. La fiction televisiva sta appassionando milioni di italiani e per questo motivo in tanti si sono avvicinati solo adesso a questo programma televisivo.

Nelle prime due puntate, il protagonista, primario di un importante ospedale, viene sparato alla testa e dimentica tutto ciò che gli è accaduto negli ultimi dodici anni. In questo articolo non scriveremo però i dettagli di quanto accaduto per non spoilerare nulla a quanti vogliono vedere le repliche di DOC.

Qui sotto potete trovare la diretta streaming che avrà inizio su RAI 1 al termine dei Soliti Ignoti, alle 21:30. DOC si compone di due mini puntate tutte da vedere. Trovate proprio qui il player di RaiPlay.