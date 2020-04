Stasera in TV – Programmazione Mediaset – 9 Aprile 2020

Per la nostra rubrica Stasera in TV, andiamo a vedere i programmi e film che andranno in onda, in prima serata, nei maggiori canali Mediaset. Quindi, ecco a voi la programmazione Mediaset di giovedì 9 aprile.

Programmazione TV – Rete4 & Canale5 – 9 Aprile

Torna su Rete4 l’appuntamento con l’approfondimento giornalistico di Retequattro, prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio Diritto e Rovescio. Mentre su Canale5, secondo atteso episodio della saga dedicata al pirata interpretato da Johnny Deep, Pirati dei Caraibi – La Maledizione del Forziere Fantasma.Stavolta Jack Sparrow dovrà vedersela con il leggendario Davy Jones, capitano dell’altrettanto leggendario Olandese Volante, il veliero impareggiabile in velocità e in aspetto spettrale. E, tanto per cambiare, Will Turner ed Elizabeth Swann si troveranno ancora una volta coinvolti nelle sue avventure e dovranno accantonare i preparativi delle loro nozze per dare una mano all’eccentrico capitano.

Programmazione TV – Italia1 -9 Aprile

Serata poliziesca su Italia1, che alle 21.20 trasmetterà il film The departed- Il Bene e il Male, con protagonisti Leonardo Di Caprio e Jack Nicholson.Nella città di Boston vige la legge criminale del Boss Frank Costello. Dopo anni di crimini, violenze e omicidi, il dipartimento di Polizia decide di contrastare in maniera più marcata le attività del boss e della sua organizzazione. Per fare ciò, infiltra un giovane poliziotto cresciuto in zona, Billy Costigan, all’interno dell’organizzazione di Costello.

Programmazione TV – La5 & Canale20 – 9 Aprile

Su La5, andrà in onda la replica della finale andata in onda ieri del Grande Fratello VIP. Mentre su Canale20, ci sarà la commedia americana Le Riserve.