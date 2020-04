Bollettino Lombardia – Conferenza Stampa Gallera – 10 Aprile 2020

Coronavirus Lombardia – 9 Aprile. Dopo la conferenza stampa delle 13 di oggi tornerà ancora Giulio Gallera in diretta per parlare dei contagi da coronavirus in Lombardia. La curva scende ma i numeri sono ancora troppo alti per allentare tutte le restrizioni per i cittadini.

Bollettino Coronavirus Lombardia 10 Aprile 2020

Secondo gli ultimi dati emessi sono 176.953 i tamponi effettuati in Lombardia fino all’ultimo rilevamento effettuato e di questi sono risultati positivi 54.802 individui. L’aumento dal giorno precedente è di 1388 mentre in terapia intensiva scendono i ricoveri: -21. Il totale è di 1236.

Il numero di decessi continua inesorabilmente a salire anche se, anche in questo caso, la curva è calante. Il totale è di 10.022 con un aumento di 300 nelle ultime 24 ore. A breve sarà inserito qui sotto il bollettino della Lombardia del 10 Aprile 2020.

Diretta Conferenza Stampa Gallera 10 Aprile 2020

Come abbiamo detto all’inizio dell’articolo, anche oggi si svolgerà la conferenza stampa di Giulio Gallera che informerà i cittadini sull’emergenza coronavirus in Lombardia. La diretta avrà inizio intorno alle ore 17:30 e potrete vederla direttamente su www.giornal.it o qui sotto.