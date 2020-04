Concerto di Pasqua – 2020 – VIDEO in DIRETTA

Un concerto di Pasqua on line dedicato a Papa Francesco. Andrà in diretta domenica 12 Aprile 2020 alle ore 16.00 e vedrà l’esibizione di 36 artisti siciliani che vivono in diverse località italiane ed hanno registrato all’interno delle loro abitazioni. Tra di loro musicisti, attori, ballerini e una pittrice che nel corso del Concerto realizzerà un’opera sulla Risurrezione in diretta che sarà inviata successivamente a Papa Francesco.

Il concerto sarà diffuso on line sul sito www.concertodipasqua.it e trovate già un countdown che porta all’appuntamento e i nomi dei 36 artisti che daranno vita al concerto. Ad idearlo è stata la pianista Liana D’Angelo.

«E’ un modo per ringraziare medici, sanitari, forze dell’ordine – sottolinea l’ideatrice dell’evento – e volontari che si adoperano per la nostra salute. Lo dedichiamo a Papa Francesco, cui guarda oggi tutto il mondo, per ringraziarlo del coraggio che infonde all’umanità e la speranza alla quale chiama tutti».