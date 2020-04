Coronavirus – Bollettino 10 Aprile – DATI UFFICIALI – FOTO

Bollettino Coronavirus 10 Aprile. Sono ancora giornate molto importanti in merito all’emergenza coronavirus in Italia. I dati sono in fase calante ma questo probabilmente è il periodo più importante di tutti. I cittadini infatti non devono abbassare la guardia e devono continuare a restare a casa per non mandare all’aria tutti i sacrifici fatti fino ad ora.

Secondo l’ISS infatti la curva è in fase di decrescita, dal Nord al Sud. Proprio il Sud si sta comportando in maniera perfetta e sta riuscendo, fino ad ora, a contenere tutti i contagi. Nonostante i numeri siano altalenanti il trend è sempre in discesa.

I casi totali al momento sono 143.626 con 96.877 persone attualmente positive al coronavirus. Sono infatti 28.470 i guariti mentre i deceduti attuali sono 18.279.

Bollettino 10 Aprile – DATI UFFICIALI

Come ogni pomeriggio, anche oggi intorno alle 18:00 sarà emesso il bollettino della Protezione Civile che informerà i cittadini su tutte le novità provenienti dall’emergenza coronavirus.

Qui sotto intanto potrete trovare tutti i dati attuali ed ufficiali dell’ultimo bollettino emesso. La regione più colpita resta sempre la Lombardia con oltre 50 mila casi totali ed un aumento di 1388 dal giorno precedente.

Conferenza Stampa Protezione Civile – 10 Aprile – VIDEO

Alle ore 18:00 di questo pomeriggio su Giornal.it avrete la possibilità di seguire in diretta la conferenza stampa della Protezione Civile che emetterà il bollettino di oggi, 10 Aprile 2020. Il video, come ogni giorno, sarà inserito qui sotto.

Coronavirus Lombardia – Conferenza Gallera 10 Aprile – VIDEO

Intorno alle ore 17:30 avrà inizio la conferenza di Giulio Gallera. L’assessore al Wellfare della Lombardia tiene aggiornati quotidianamente i cittadini lombardi in merito all’emergenza coronavirus. Anche in Lombardia i dati sono in calo ma bisogna sempre tenere alta la guardia.