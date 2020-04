Curiosità su Maggie Civantos: ecco cosa non sapevi sull’attrice di Vis a Vis

Se sei un fan della famosissima serie Vis a Vis, certamente avrai voglia di conoscere tutte le curiosità su Maggie Civantos, l’attrice spagnola scelta per interpretare il ruolo di Macarena Ferreiro.

Maggie Civantos non è però conosciuta nel mondo cinematografico e televisivo solo per questo ruolo. L’attrice può vantare un ventaglio di collaborazioni molto vario e ricco, dimostrandosi sempre all’altezza dei ruoli affidati.

Scopriamo insieme la carriera, la vita e tutte le curiosità su Maggie Civantos.

Maggie Civantos: biografia

Maggie Civantos è nata in Andalusia, a Malaga, il 28 dicembre del 1984. Nasce e cresce in una famiglia abituata a calcare il palcoscenico. Suo padre infatti lavorava come tecnico del suono e sua madre è una cantante professionista.

Proprio per questa familiarità con l’ambiente dello spettacolo, Maggie decide di frequentare la Scuola Superiore di Arte Drammatica di Malaga con ottimi risultati, tanto da arrivare poi a svolgere la professione di attrice ad alti livelli internazionali.

Della vita privata di Maggie Civantos si conosce pochissimo. È una donna riservata e schiva che tende a mantenere tutto ciò che ruota attorno alla sua vita sentimentale lontano dai rotocalchi e dalla cronaca rosa. A oggi, infatti, non si sa nulla nemmeno di un ipotetico fidanzato o compagno di vita.

La carriera di Maggie Civantos: dagli albori alla conclamazione come attrice internazionale

Conosciamo Maggie Civantos soprattutto per il suo ruolo di Macarena Ferreiro nella serie Vis a Vis e per aver interpretato Angeles Vidal ne Le ragazze del centralino, ma la sua carriera è molto più ricca e variopinta, ricca di piccoli e grandi ruoli che l’hanno vista crescere nei suoi 35 anni di vita.

Dal cinema alle serie tv, passando per il teatro, la Civantos non ha avuto paura di cimentarsi in nessuna prova con dedizione ed entusiamo, oltre che bravura, mix che le è valso anche il riconoscimento di diversi premi da parte di pubblico e critica, come:

Ondas Awards , miglior cast femminile per Vis a Vis – Il prezzo del riscatto, 2015

Imagen Awards di Madrid come miglior attrice drammatica televisiva per Vis a Vis, 2015

Miglior attrice protagonista per Vis a Vis – Il prezzo del riscatto , 2016

Miglior attrice non protagonista al Festival di Malaga , 2019

Attualmente si attende l’uscita per Fox dello spin-off Vis a Vis – El Oasis che vedrà Maggie Civantos insieme a Najwa Nimri nel cast.

Curiosità su Maggie Civantos: tutte le chicche da sapere sull’attrice spagnola

La vita di un’attrice come Maggie Civantos è ricca anche di piccole curiosità che rafforzano la sua personalità e la rendono caratteristica e fortemente personalizzata.

Tra le curiosità più rilevanti su Maggie Civantos certamente dobbiamo parlare del suo impegno a favore della lotta contro le disuguaglianze e per i diritti delle donne.

Come attivista e amdassador ha preso parte a due progetti di Save a girl, “Safe in Nairobi” e “Libres”, contro le mutilazioni degli organi genitali femminili in realtà con forti disagi e grandi discriminazioni umane.