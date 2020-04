DIRETTA CORONAVIRUS – Conferenza Stampa Protezione Civile – 10 Aprile

By

Conferenza stampa Protezione Civile 9 Aprile. Come ogni giorno alle ore 18 di questo pomeriggio andrà in onda la conferenza stampa della Protezione Civile che informerà tutti gli italiani sulle ultime novità sull’emergenza coronavirus in Italia.

Durante la giornata di ieri è stato emanato il bollettino che vedeva 143.626 casi totali, 28.470 guariti e 18.279 morti. Al momento i ricoverati sono 28.399 mentre in terapia intensiva vi sono 3.605 persone. Il trend continua ad essere in calo ma non si deve assolutamente abbassare la guardia.

VIDEO – Conferenza Stampa Protezione Civile 10 Aprile 2020

Sarà inserito qui sotto il player del video in diretta della Conferenza Stampa di oggi presieduta da Angelo Borrelli.