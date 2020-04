DIRETTA VIDEO – Via Crucis di Papa Francesco – 10 Aprile 2020

Via Crucis Papa Francesco. Andrà in onda alle ore 21 di questa sera la Via Crucis di Papa Francesco in questo Venerdì Santo che i fedeli devono passare all’interno delle proprie case.

Avrà inizio infatti alle ore 21 la celebrazione e sarà anche tradotta nella lingua dei segni. Il Papa ha anche scritto al sindaco di Torino sottolineando che “Nella Sindone c’è il volto dei malati”. Ha poi chiamato anche Rai1 ed ha fatto capire che “medici e preti, crocifissi di oggi”.

Diretta Via Crucis di Papa Francesco – VIDEO – 10 Aprile 2020

Qui sotto potete trovare la diretta della Via Crucis che avrà inizio alle ore 21 di questa sera, come già detto all’interno di questo articolo. Abbiamo infatti inserito il player per vedere Rai 1 in diretta.