Film Stasera in Tv – Quasi Amici – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Quasi Amici. Produzione francese del 2011, è ispirato ad una storia vera di incontro e di integrazione tra due mondi opposti. Quello di un ricco signore tetraplegico che ha necessità di assistenza continua e quello di un giovane ragazzo di origini senegalesi con precedenti penali che cerca una firma per continuare a percepire il sussidio di disoccupazione. Quando il primo deciderà di assumere il secondo, le loro vite cambieranno… Il film termina con alcune immagini dei veri protagonisti della vicenda, Abdel Yasmin Sellou e Philippe Pozzo di Borgo, rispettivamente il “badante” e il malato, dopo il loro addio. Tra i contenuti speciali dell’edizione home video è incluso un lungo documentario che racconta la loro vita.

Quasi Amici – Trama

Driss e Philippe, un ragazzo di colore e un uomo tetraplegico, vengono fermati dalla Polizia perché corrono troppo in auto. Il ragazzo spiega che l’uomo si sta sentendo male, e che stanno correndo in ospedale. Da qui parte una narrazione in flashback che risale a un po’ di tempo addietro. Driss bussa alla porta di Philippe per sostenere un colloquio da badante: in realtà cerca “solo” una firma per continuare a prendere il sostegno di disoccupazione. Philippe è particolarmente colpito da Driss e lo invita a tornare il giorno dopo per la lettera firmata. Il ragazzo senegalese torna a casa, e lì lo spettatore apprende che ha passato i sei mesi precedenti in prigione. Cacciato da casa, Driss si vede “costretto” ad accettare l’offerta di lavoro di Philippe. Nonostante alcune difficoltà, i due uomini sono destinati ad apprezzarsi e a cambiarsi a vicenda, scoprendo che la vita è molto più di quanto abbiano capito fino a quel momento..