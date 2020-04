Film Stasera in Tv – Twilight – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Twilight. Produzione statunitense del 2008, è il primo episodio della “Twilight Saga”, serie di cinque film che ha avuto un grande successo in tutto il mondo. Italia 1 manderà in onda, a partire da oggi, l’intera saga composta dai cinque film. Appuntamento imperdibile, quindi, per tutti gli appassionati di Twilight e per chi volesse conoscere oggi la storia di Bella Swan. Tutta la saga film è tratta da un ciclo di quattro romanzi di genere paranormal romance la cui autrice è Stephanie Meyer.

Twilight – Trama

Bella si è appena trasferita a Forks, piccola cittadina nello stato di Washington. Ha seguito il padre, separatosi dalla madre. Il suo arrivo nella scuola locale causa un po’ di trambusto: sono tanti i corteggiatori per la giovane di Phoenix dall’aspetto avvenente. Bella, però, sembra particolarmente affascinata da uno dei fratelli Cullen: Edward. I fratelli Cullen stanno un po’ in disparte nella scuola, anche se sono tutti di bellissimo aspetto. Bella ed Edward però sentono di essere fatti l’una per l’altro, e presto la loro amicizia si trasformerà in amore. Poco tempo dopo, però, Bella viene a sapere da un suo amico d’infanzia che a Forks c’è una leggenda: l’esistenza di vampiri e licantropi nella popolazione. Quando Edward salverà Bella, fermando con la sola forza delle mani un auto che stava per investirla, la ragazza capirà che forse la leggenda non è solo tale. L’arrivo in città di un gruppo di vampiri che, a differenza dei Cullen, ancora si ciba di sangue umano, farà degenerare la situazione…

Twilight – Trailer Video

Twilight – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre, anche canale 506 in HD) alle ore 21.18 di oggi, 10 Aprile 2020. La programmazione di Italia 1 lo prevede al termine del secondo episodio di CSI-Scena del Crimine, intitolato Caldo mortale.