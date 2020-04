Million Day 10 aprile 2020: ecco l’estrazione di oggi

Oggi venerdì 10 aprile 2020 ci sarà l’estrazione del Million Day. A partire dalle 19 potrai scoprire i numeri estratti Million Day che potrebbero realizzare il tuo sogno di essere milionario.

Milliion Day è il gioco serale che permette di cambiare la vita al suo vincitore. Devi indovinare la combinazione tra i numeri dall’1 al 55, in una serie da 5 numeri per vincere una somma davvero stratosferica con la giocata di un solo euro.

L’assenza di un vincitore accresce la speranza e potresti essere anche tu. Il gioco da quando è stato presentato nel febbraio del 2018 continua ad avere un enorme successo e di recente si sono avute due vincite di cui una il 13 febbraio a Fano e a Roma il 4 febbraio. La probabilità è di 1 su 3,5 milioni.

Estrazione Million Day: ritardi e frequenze

Analizziamo ora le statistiche riferite al gioco del Million Day, considerando che i numeri ritardatari sono molti, l‘attesa è sempre tanta. Sono prese in considerazioni le ultime 100 estrazioni.

Numeri ritardatari Million Day

44 12 9 30 22

Numeri frequenti Million Day:

14 20 51 55 31

Sei pronto per vedere se sarai tu il fortunato vincitore del Million Day stasera venerdì 10 aprile 2020? L’appuntamento è per le ore 19 e saranno estratti i 5 numeri tanto attesi. Vi ricordiamo che, giovedì 9 aprile 2020, sono stati estratti i seguenti numeri:

Numeri Vincenti Million Day 9 aprile 2020

34 39 47 54 55

DIRETTA Million Day 10 aprile

Salvate questa pagina tra i preferiti per essere sempre aggiornati in tempo reale in riferimento all’ultima estrazione del Million Day. Non appena disponibile, dopo le 20 di questa sera, avrete anche il video in automatico dell’estrazione del 10 aprile 2020.