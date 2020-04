Oroscopo Branko domani sabato 11 aprile 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Volete scoprire l’oroscopo di Branko per domani sabato 11 aprile 2020? Vediamo cosa ci dicono le stelle per quanto riguarda i primi 4 segni zodiacali. Carisma da vendere per Ariete e Gemelli. Malumore nell’aria per il Toro e il Cancro. Di seguito, l’oroscopo di Branko liberamente tratto dal suo libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko per domani sabato 11 aprile 2020: Ariete

Domani Mercurio entrerà nel segno: secondo l’oroscopo di Branko vuol dire un dialogo migliore con i figli e la voglia di condividere del tempo piacevole insieme. Ti aspetta un weekend all’insegna della serenità e del divertimento in famiglia.

Oroscopo Branko per domani sabato 11 aprile 2020: Toro

Mercurio, il pianeta della comunicazione, farà il suo ingresso nel segno dell’Ariete. Questo fine settimana avrai la tendenza a chiuderti nel tuo malumore e non voler dialogare con nessuno.

Oroscopo Branko per domani sabato 11 aprile 2020: Gemelli

L’astrologo istriano Branko anticipa un oroscopo per domani molto fortunato. Mercurio ti sarà amico e sosterrà tutti i rapporti interpersonali: da quelli amorosi, passando per la famiglia fino ad arrivare alle relazioni di lavoro.

Oroscopo Branko per domani sabato 11 aprile 2020: Cancro

Dovrai fare molta attenzione domani, sabato 11, perché Mercurio nel segno dell’Ariete, ti renderà la vita difficile. In particolar modo a farne le spese saranno i nativi del Cancro che stanno affrontando una causa di separazione e divorzio e devono prendere decisioni delicate riguardo ai figli.